Turn over nerazzurro a Lisbona. Inzaghi opta per il 3-5-2 con tantissimi cambi. Si parte dalla porta con Audero, turno di riposo per Sommer. In difesa spazio a Bisseck accanto a De Vrij e Acerbi. In mezzo al campo Asslani con Frattesi e Klaassen, sostenuti da Darmian e Carlos Augusto. Dalla panchina Dumfries, Dimarco e Cuadrado. In avanti la coppia composta da Arnautovic e Sanchez, al posto di Thuram e Lautaro.

Le probabili formazioni:

BENFICA (3-4-3): Trubin; Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Mario, Joao Neves, Florentino, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva. All. Schmidt.

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Darmian, Klaassen, Asllani, Frattesi, Carlos Augusto; Arnautovic, Sanchez. All. Inzaghi.