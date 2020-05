Calcio, Bergomi rivela: “due mesi fa ho avuto il coronavirus”

Calcio, Bergomi rivela: “Ho avuto il coronavirus”

Durante una diretta Instagram, con Ciccio Valenti, Beppe Bergomi ha dichiarato di aver avuto il Coronavirus. L’ex Inter fece un test sierologico ed era positivo al ICG. Non ha mai avuto problemi ai polmoni ma si sentiva spesso fiacco e pieno di dolori. All’inizio credeva ad un cosa psicologico ma, dopo il test, aveva capito il problema che aveva.

Bergomi, il peggio è alle spalle

Dal dolore non riusciva a sedersi, restando spesso in piedi, e aveva anche freddo. Ora ha anticorpi forti ma non è detto che non possa risultare di nuovo positivo perché il virus mutua. È stato male per circa 30 giorni ma ora sta bene ed ha iniziato anche a correre. Non ha fatto il tampone perché gli hanno detto che dopo un mese dovrebbe stare bene.