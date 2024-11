Bianchi: “Napoli-Roma? Ranieri conosce vita, morte e miracoli dei giallorossi. Conte non vince a caso”

Intervenuto a “La Gazzetta dello Sport”, Ottavio Bianchi, ex tecnico di Napoli e Roma, ha parlato della sfida di domenica prossima: “Conte? Non si vince per caso, men che meno si vince così tanto e ovunque senza avere lo spessore di Conte. Ha dimostrato cosa sia capace di fare, nelle condizioni più diverse, negli ambienti più lontani. Ha il vantaggio di non giocare le Coppe, che consente di poter lavorare come maggiormente gradisce e di sfruttare la settimana per intero. Poi ha uomini che danno consistenza alle sue tesi: la fusione ideale”.

Bianchi: “Classifica bugiarda per la Roma ma Ranieri scelta giusta”

“La Roma deve rialzarsi? Ranieri conosce vita, morte e miracoli del club e non solo. La classifica è bugiarda, non sono in grado di dire perché sia precipitata in questa situazione, ma la scelta è stata quella giusta: gran tecnico, accolto con entusiasmo e con familiarità dalla tifoseria che in lui si rivede. Magari non saranno consentiti voli pindarici, ma da lì ne esce in fretta”.

E poi ancora: “Napoli è stata casa mia, ci sono arrivato da calciatore che ero un ragazzino, ci è nata mia figlia, ho allenato e vinto lo scudetto e le coppe con il più grande di tutti, Maradona, mi sono trasformato in dirigente, ho trovato fuori dal campo gli amici più cari. Roma l’ho vissuta di meno ma quanto basta per esserne affascinato, com’è giusto che sia”.