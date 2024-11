Biasin duro con Fonseca: “Leao deve giocare sempre” | L’attaccante pronto a prendersi il Milan

“Leao improvvisamente non è più un problema. Pensa te. Per il qui presente non lo è mai stato. È diventato importante anche per Fonseca che, invece, spesso e volentieri ha scelto di lasciarlo fuori. Non nelle ultime due sfide, dove il portoghese ha fatto vedere quanto può essere grande. Tra tecnico e allenatore è scoccata la scintilla? Conviveremo con questo interrogativo per due settimane, ma portiamo avanti il nostro pensiero: Leao deve giocare sempre. Se Fonseca vuole fare strada, è bene che lo capisca”.

Biasin su Leao: “E’ importante per Fonseca”

Queste le parole scritte nell’editoriale di TMW da Fabrizio Biasin, giornalista ed esperto delle vicissitudini di Inter e Milan, e che ha parlato del caso Leao, che ormai però non sembra essere più un problema.