Milan, in arrivo rinforzi per Fonseca: tutti i nomi per il centrocampo

Il Milan continua a vivere alti e bassi e al momento non ha la continuità necessaria per competere alla corsa scudetto. Un aiuto per il tecnico Fonseca potrebbe arrivare da qualche inserimento nel mercato di gennaio. Il reparto più in difficoltà è il centrocampo, dato che Bennacer dovrebbe tornare al suo apice nel febbraio 2025, mentre Fofana ha bisogno di riposarsi, non avendo un sostituto.

Milan, arriva Frendrup?

Secondo il “Corriere dello Sport”, Jeffrey Moncada sta monitorando la situazione di Morten Frendrup. Il centrocampista del Genoa potrebbe lasciare il club con un’offerta di 15 milioni di euro. Un altro posto vacante da coprire riguarda il vice Theo Hernandez. Diversi giocatori si sono alternati negli ultimi due anni, ma nessuno ha del tutto convinto. L’occasione potrebbe arrivare dalla Fiorentina, dove Fabiano Parisi fatica a trovare spazio dopo l’arrivo di Gosens e potrebbe chiedere il prestito a gennaio.