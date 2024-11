Fonseca felice a metà: “Leao scelta vincente ma non si possono prendere tre gol così”

Non bastano i 3 gol fatti per il Milan

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato dopo il pareggio del Domus Arena.

Fonseca: “Cagliari squadra in salute ma…”

Qual è la colpa che ha la sua squadra oggi?

“Questa partita è molto facile da spiegare. Abbiamo fatto tre goal, ma non ne possiamo prenderne tre in quel modo. Dobbiamo lavorare sui cross, abbiamo un problema. Il Cagliari ha vinto il 100% dei duelli aerei, non va bene”.

Un piccolo passo indietro?

“Abbiamo comunque tanti punti a disposizione. La grande squadra si vede nel tempo. Siamo in crescita a livello offensivo, meno sulla difesa”.

Deluso o arrabbiato?

“No, penso che la squadra ha fatto bene nella gestione, meno nei contrasti e dei duelli. E’ sinceramente difficile da spiegare”.

Problemi che accadono in trasferta. In casa concedete molto meno, è un caso?

“Abbiamo affrontato una squadra in salute, che gioca in maniera diretta. Dobbiamo crescere a livello difensivo, ripeto”.

Chi l’ha impressionata del Cagliari?

“Non mi concentro sui miei avversari. Eravamo preparati a questo tipo di calcio, aggressivo. Il Cagliari fa molto bene”.

Leao, scelta vincente.

“Ha capito dove doveva migliorare. Oggi è stato decisivo, anche nel difendere con la squadra”.