Fonseca: “Ci è mancata aggressività. Theo deve crescere difensivamente”

Paulo Fonseca ha analizzato ai microfoni di Dazn il 3-3 contro il Cagliari.

Le parole di Fonseca

Analisi della partita.

“Il problema del Milan oggi non è stato offensivo, ma difensivo. Grandi difficoltà sui cross del Cagliari. Mancando aggressività in questo momento, non è possibile vincere una partita contro una squadra che crossa solo e perdiamo i duelli aerei. Anche con una linea a cinque abbiamo perso i duelli aerei, abbiamo perso il 69% dei duelli aere. Difficoltà sul gioco diretto e sui cross”.

Questo è un passo indietro rispetto a Madrid?

“Soprattutto per il risultato. Offensivamente abbiamo fatto cose buone. Facciamo qui tre gol, non possiamo pareggiare la partita. È un passo indietro, non possiamo prendere tre gol se vogliamo vincere”.

Dalla prossima c’è la possibilità di giocare col centrocampo a tre?

“Noi giochiamo sempre con il centrocampo a tre. Oggi abbiamo giocato con Tijji, Fofana e Chris. Il problema non è stato questo. Il problema è come abbiamo sofferto, abbiamo preso il primo gol che non possiamo prendere. È vero che è in fuorigioco, ma non possiamo prenderlo. Il secondo è pazzesco… Questa è una squadra che crossa sempre, siamo stati poco aggressivi con i singoli, non di reparto”.

Theo Hernandez è sembrato in difficoltà.

“Può fare meglio difensivamente. Stiamo lavorando per correggere cose che sono importanti. Ma tutta la linea difensiva può fare di più nei duelli aerei e nell’aggressività. Tutti possono fare di più”.