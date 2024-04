Biasin: “Inzaghi ha diversi corteggiatori, ma vuole restare qui fino al Mondiale per Club” | I dettagli

Fabrizio Biasin torna a parlare del futuro di Inzaghi e non solo..

Intervenuto a Telelombardia, Fabrizio Biasin, giornalista che conosce benissimo le vincende dell’Inter, ha parlato del futuro di Inzaghi e non solo: “Inzaghi in Premier? Che ci siano dei corteggiatori lo posso garantire. Che però la sua voglia sia quella di andare avanti all’Inter, quantomeno fino al Mondiale per Club, che ha contribuito a conquistare, è un dato di fatto”.

Biasin: “Inzaghi farà delle richieste alla società”

E poi ancora: “Quando sarà raggiunto l’obiettivo, le parti si incontreranno e lui farà delle richieste: sicuramente, dal punto di vista economico, cercherà un adeguamento, ma soprattutto lui chiederà delle garanzie sul poter lavorare con questo gruppo, col quale ci si aspetta di andare avanti il più possibile”.