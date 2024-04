Inter-Inzaghi, rinnovo dopo la seconda stella? | Le ultime

Inzaghi sempre più vicino al rinnovo. Il tecnico nerazzurro a lavoro per la conferma

Le parole a margine della consegna del Premio Bearzot sono state abbastanza eloquenti. Simone Inzaghi è pronto a legarsi ulteriormente all’Inter per continuare un ciclo che in tre anni ha sicuramente portato i suoi frutti.

Completata la pratica scudetto, sotto con il rinnovo

A riguardo, apre così oggi il Corriere dello Sport: “Lo scudetto in arrivo, la fase di progettazione del futuro. Presto Simone prolungherà di altri due anni il contratto portando la scadenza al 2027. L’appuntamento è imminente. Ieri già parlava di giocatori con Marotta. «Ne ho 25 e confermerei tutti, anche quelli che hanno giocato meno ma ci hanno permesso di allenarci bene e formare un gruppo straordinario. Sono stati decisivi quanto i 30 gol di Lautaro». Zhang ritoccherà l’ingaggio (oggi quasi 7 milioni con i bonus), ma la trattativa sembra in discesa”. Perciò è solo questione di tempo, ma l’Inter è pronta a blindare il suo condottiero anche per le prossime stagioni.