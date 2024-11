Billie Jean King Cup, trionfo azzurro a Malaga!

Il tennis azzurro sempre più in alto! L’Italtennis femminile conquista, per la quinta volta nella propria storia, la Billie Jean King Cup. Le azzurre, a Malaga, si riprendono quanto perduto nella finale della passata edizione, battendo in finale la Slovacchia per 2-0. Un titolo atteso ben 11.

Billie Jean King Cup: prima la Bronzetti, poi la Paolini: titolo all’Italia

Una serata immensa culminata con la vittoria di una grande Jasmine Paolini, in due set, contro la numero 43 nel ranking ATP, Rebecca Sramkova, con un 6-2 6-1. Nella precedente sfida Lucia Bronzetti ha battuto contro Viktoria Hruncakova per 6-2 6-4.