Boca Juniors in lutto: addio all’allenatore Miguel Angel Russo

L’Argentina piange Miguel Angel Russo, storico allenatore del Boca Juniors, scomparso nella notte all’età di 69 anni. La notizia arriva con una nota ufficiale dal club argentino del Boca. Miguel Angel Russo che era tornato sulla panchina degli Xeneizes la scorsa estate, soffriva di complicanze legate a un’infezione urinaria, nel 2017 aveva avuto un cancro alla prostata. L’ultima presenza di Russo in panchina risaliva al 21 settembre, poi era stato sostituito dal vice Ubeda.

Boca Juniors in lutto: addio allo storico allenatore Miguel Angel Russo

Le parole del Club argentino per salutare lo storico tecnico: “Il Club Atlético Boca Juniors annuncia con profonda tristezza la scomparsa di Miguel Ángel Russo. Miguel lascia un segno indelebile nella nostra istituzione e sarà sempre un esempio di gioia, umanità e dedizione. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Addio, caro Miguel”