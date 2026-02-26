Bologna-Brann, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Il Bologna di Italiano ospita il Brann per il ritorno dei playoff di Europa League. La gara di andata ha visto i felsinei imporsi per 1-0. Il match al Dall’Ara, in scena oggi, 26 febbraio 2026 ore 21, verrà gestito dall’arbitro francese Bastien.

Bologna-Brann, probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Freuler, Moro; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Brann (4-3-3) Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson

Bologna-Brann, dove vederla

I playoff di Europa League tra Bologna e Brann sono visibili su Sky Sport, ai canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K) e 253 (Sky Sport). Partita visibili anche in streaming su Sky Go e Now.