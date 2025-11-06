Bologna-Brann, probabili formazioni e dove vedere la partita

Il Bologna torna in campo per l’Europa League per fronteggiare la quarta gara di questa prima fase della competizione. Alle 21 di oggi, 6 novembre 2025, al Dall’Ara, andrà in scena Bologna-Brann.

Bologna-Brann, probabili formazioni

Torna Italiano in panchina dopo il brutto momento di salute. Il tecnico guiderà la sua squadra per la quarta gara della prima fase di Europa League. I rossoblù, 18esimi in classifica con 4 punti, provano a raggiungere la seconda vittoria in questa competizione dopo aver vinto contro lo Steaua Bucarest e pareggiato contro il Friburgo.

Il Brenn continua a sorprendere tutti e, dopo due vittorie su tre in questa competizione, è piazzato all’ottavo posto in classifica con 6 punti. Contro il Bologna non sarà facile, ma la formazione norvegese proverà a fare punti anche contro i bolognesi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.

Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Heggem, Miranda, Zortea, Fabbian, Pobega, Bernardeschi, Cambiaghi, Castro.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Helland; Dragsnes; Kornvig, Sørensen, Gudmundsson; Mathinsen, Haaland, Finne.

Allenatore: Alexandersson.

A disposizione: Bramel, Boakye, Pedersen, Sery Larsen, Soltvedt, Remmem, Castro, Hansen, Laegreid, Sande.

ARBITRO: Schlager (Germania).

Dove vedere la partita

Bologna-Brann, gara valida per il quarto turno della fase campionato di Europa League sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.