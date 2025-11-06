Glasgow Rangers-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita

Oggi torna l’Europa League e la Roma di mister Gasprini torna in campo contro il Glasgow. Il club giallorosso oggi, giovedì 6 novembre, è volato in Scozia per sfidare Rangers Glasgow.

Glasgow Rangers-Roma, probabili formazioni

Il Glasgow Rangers, dopo tre gare giocate in Europa è ancora a caccia del primo successo. Le sconfitte sono arrivate contro Genk, Sturm Graz e Brann. Il cambio in panchina dello scorso 21 ottobre, oggi l’allenatore è Rohl, spera di portare i frutti sperati. Gli scozzesi in classifica sono ultimi con 0 punti.

La Roma di Gasperini arriva alla gara di oggi reduce dalla sconfitta per 1-0 di San Siro con il Milan nell’ultima giornata di Serie A, vuole invertire la rotta in Europa, dove due settimane fa ha perso contro il Viktoria Plazn all’Olimpico. La Roma, dopo la vittoria dell’esordio con il Nizza infatti, ha subito due sconfitte consecutive, con conseguente posizionamento al 23esimo posto, appena dentro la zona playoff, a quota 3 punti.

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Djiga, Souttar, Cornelius; Tavernier, Raskin, Diomandé, Meghoma; Danil, Aarsgaard; Chermiti. Allenatore: Rohl. A disposizione: Wright, Aarons, Antman, Fernandez, Gassama, Kelly, Miovsky, Moore, Rothwell, Cameron, Curtis.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndcka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Gollini, De Marzi, Ziolkwski, Ghilardi, Rensch, Romano, El Aynaoui, Pisilli, Tsimikas, El Shaarawy.

ARBITRO: Krogh.

Dove vedere la partita

Glasgow Rangers-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.