Bologna-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita gratis in tv

Ieri ha preso il via la Supercoppa Italiana, con la prima semifinale tra Milan-Napoli, vinta dai partenopei (2-0). Oggi tocca a Bologna-Inter, la vincente si giocherà la finale contro il Napoli. Il match si gioca al King Saud University Stadium di Riyadh, questa sera alle ore 20 italiane e arbitrato dall’italiano Chiffi.

Bologna-Inter, probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Inter (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. All. Chivu

Arbitro: Chiffi

Dove vedere Bologna-Inter

La partita Bologna-Inter, in programma venerdì 19 dicembre alle 20 italiane a Riad, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l’evento desiderato nella sezione “dirette”.