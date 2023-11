Dopo il gol messo a segno contro la Fiorentina, in casa Lazio, torna Immobile dal 1′ al centro dell’attacco. Novità in difesa, out Casale, c’è ancora Patric tra i titolari con Gila, a sostituire l’affaticato Romagnoli. Sulla fascia spazio a Lazzari. Dui i ballottaggi a centrocampo: Cataldi–Rovella e Luis Alberto–Kamada. Buone notizie per Motta, tornano in gruppo Beukema e Lucumì, con il primo pronto a prendersi una maglia da titolare. Sulla trequarti resta forte il ballottaggio Saelemaekers–Ndoye.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.