Nel finale della gara tra Bologna e Lazio si sono accesi gli animi e ci sono stati insulti e un tentativo di scontri durato fino all’ingresso negli spogliatoi. A rischio derby alcuni giocatori biancocelesti.

Lazio, Romagnoli e Patric a rischio derby?

Gli ispettori della FIGC hanno segnalato un tentativo di scontro (rimasto poi solo verbale, con insulti e qualche parolaccia) di Romagnoli, Patric e altri tesserati biancocelesti nel tunnel verso gli spogliatoi, ma come ha riportato il Messaggero però il caso sembra essere rientrato. Non c’è nulla nel referto consegnato ieri al Giudice Sportivo dall’arbitro La Penna. A questo punto sembra che ci sarà al massimo un’ammenda per i giocatori coinvolti. Nessun derbi a rischio quindi.