La Lazio non sta vivendo una grande stagione fino a questo momento. Sia dentro che fuori dalla squadra si respira un’aria tesa che non fa di certo bene all’ambiente. Domani sera, però, c’è una partita fondamentale da vincere contro il Feyenoord per gli uomini di Sarri che però deve ritoccare la formazione titolare per via degli infortuni.

Come stanno Casale e Marusic?

Nicolò Casale sta facendo lavoro differenziato e sicuramente non ci sarà contro gli olandesi ma potrebbe stringere i denti in vista del derby. Marusic, invece, è in dubbio per la sfida di Champions ma con ogni probabilità potrebbe partire dalla panchina e rimanere a riposo per recuperare al meglio per la sfida contro la Roma.