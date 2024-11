Bologna con l’amaro in bocca. Il Monaco la vince nel finale (0-1)

Il Monaco batte anche il Bologna, grazie alla rete Kehrer nel finale, raggiungendo quota 10, andando a pari con un’altra sorpresa, lo Sporting Lisbona. I felsinei mancano ancora l’appuntamento con la storica vittoria europea.

Bologna-Monaco, reti annullate e gol nei minuti conclusivi: ritmi alti e spettacolo al Dall’Ara

Primo tempo spettacolare, con occasioni da entrambe le parti, ben tre per squadre e un gol annullato per parte. Per i monegaschi segna Singo, ma lo fa appoggiandosi a Skorupski, per il Bologna va in rete con Castro, gol viziato da fuorigioco dell’autore stesso. Nella ripresa ancora ritmi alti. I rossoblù vicini al gol, ancora con Castro, ma sono gli ospiti, con esperienza a prendersi la gara. Kehrer, sugli sviluppi di un corner, lasciato solo sul secondo palo non perdona il portiere degli emiliani. Finisce 0-1, con l’amaro in bocca di un punto perso.