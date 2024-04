Bologna-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Bologna a +3 sul quinto posto occupato dalla Roma e al Dall’Ara affronta un Monza che arriva da due sconfitte di fila in campionato e non ha più nulla da chiedere al campionato. I rossoblu hanno ottenuto 10 cleen sheet in casa in questa Serie A e nessun’altra squadra ha fatto meglio nel corso della stagione. Il match sarà visibile su Sky e in diretta streaming su Now TV, Skygo e DAZN sabato 13 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Bologna-Monza

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marí, Izzo, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, Maldini, Zerbin; Djuric. All. Palladino