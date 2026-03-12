Bologna-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Torna l’Europa League con gli ottavi di finale e al Dall’Ara un match tutto italiano: Bologna-Roma. Le due formazioni tricolori sono capitate insieme nei sorteggi e oggi andrà in scena la gara di andata. La sfida tra i giallorossi ed i Felsinei avrà fischio d’inizio alle ore 21 di oggi, 12 marzo 2026, arbitro di gara Sven Jablonski.

Bologna-Roma, probabili formazioni

I giallorossi di Gasperini si sono qualificati direttamente agli ottavi grazie all’ottavo posto nella fase campionato, mentre la squadra di Italiano ha eliminato i norvegesi del Brann nei playoff.

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Roma, in campo alle 18:45:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Zortea; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. All. Italiano

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

Bologna-Roma, dove vederla

La partita di Europa League tra Roma e Bologna sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 25. L’euroderby sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e NOW.