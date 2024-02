Bologna-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

Derby emiliano tra Bologna e Sassuolo nella 23ª giornata di Serie A al Dall’Ara. I padroni stanno vivendo un periodo di flessione rispetto alla prima parte di stagione ma arrivano da un ottimo punto conquistato a San Siro in extremis contro il Milan. I neroverdi, invece, sono finiti nella mischia delle squadre per non retrocedere e ha vinto solo una delle ultime sei partite contro il Bologna proprio in trasferta nel maggio 2022. La partita verrà trasmessa sia su Sky che DAZN in co-esclusiva sabato 3 febbraio alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Tressoldi, Doig; Boloca, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi