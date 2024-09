Bologna in campo con il 4-3-3. Difesa con Beukema e Lucumì al centro, supportato da Posch e Lykogiannis sulle corsie laterali. In mezzo al campo Aebischer, Freuler e Pobega. In avanti Orsolini e Ndoye a supporto di Castro.

Bologna-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarov; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Sikan, Kevin. All. Pusic.