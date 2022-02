Bologna Spezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Mihajlovic potrebbe essere in bilico in caso di sconfitta

La ventiseiesima giornata di serie A si chiude con la sfida tra Bologna e Spezia. I rossoblu sono incappati in un momento negativo che li ha visti raccogliere solamente 4 punti nelle ultime 7 partite. Addirittura la panchina di Mihajlovic sembra in bilico per la scarsità dei risultati degli ultimi mesi con la sfida contro i liguri che potrebbe essere l’ultima spiaggia per il tecnico serbo. La formazione di Thiago Motta, invece, nonostante l’ultima sconfitta contro la Fiorentina si trova fuori dalla zona rossa, ma vuole allontanarla il più possibile.

Bologna Spezia, le probabili formazioni

Bologna (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj

Bologna Spezia, i precedenti

In serie A, al Dall’Ara, si registra solo il precedente dello scorso anno nel quale il Bologna calò un poker, grazie alle reti di Orsolini, Musa Barrow e alla doppietta di Svanberg. Sempre in Emilia, l’anno scorso ci fu anche una sfida di coppa Italia, il quarto turno, che vide vincere i liguri ai supplementari grazie ai gol di Piccoli e Farias nei tempi regolamentari (che pareggiarono quelli di Orsolini e Barrow) e alla doppietta di Maggiore che diede allo Spezia la qualificazione al turno successivo.

Bologna Spezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio e Sky Sport.