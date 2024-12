Bologna – Verona, le scelte di Italiano e Zanetti: le formazioni

Bologna e Verona in campo per l’ultima sfida della diciottesima giornata di Serie A. Italiano opta per la difesa a quattro con Beukema e Lucumì al centro, supportati da Holm e Miranda sulle fasce. In mezzo al campo Freuler e Pobega. In avanti Castro, sostenuto da Orsolini, Ferguson e Odgaard sulla trequarti. Nella formazione scaligera c’è Tengstedt come terminale offensivo. A centrocampo Duda e Belahyane.

Bologna – Verona, le probabili formazioni:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Odgaard; Castro. All. Italiano.

VERONA (3-2-4-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Duda, Belahyane; Tchatchoua, Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.