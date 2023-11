Ci siamo, domani alle 15.00 con la sfida fra Lazio e Salernitana ricomincerà il campionato di Serie A, fermo per lasciare spazio alla Nazionale. La Roma sarà impegnata nel primo posticipo domenicale quello delle 18.00 contro l’Udinese allo stadio Olimpico.

Boniek: “Il gruppo di Mourinho deve stare attento a ogni avversario”

A parlare della sfida dei giallorossi contro i Friulani è stato Zbigniew Boniek, l’ex attaccante della Roma è intervenuto al “Messaggero Veneto“.

L’ex giocatore ha esordito così: “Il gruppo di Mourinho deve stare attento a ogni avversario. Nell’ultimo periodo ha lottato con il problema degli infortuni, inoltre all’allenatore portoghese viene imputato il fatto di non aver dato un’impronta di gioco ai suoi. I calciatori di spessore però non mancano. E la squadra si è spesso rivelata pericolosa sulle palle inattive“.

Prosegue con un elogio a Lukaku: “L’ex Inter è a mio avviso uno dei più forti numeri nove in circolazione. È perfetto per il calcio italiano, mi piace molto, peccato che sia in prestito nella capitale soltanto per questa stagione“.

Su Roma-Empoli: “È una squadra formata da calciatori scelti con raziocinio, veloci, forti. Il pregio del club è sempre stato quello di avere un ottimo reparto scouting, grazie a cui sono stati prelevati nel tempo elementi che in Friuli sono cresciuti e poi sono approdati in altre società. È una politica chiara, che rispetto. E sostengo che questo gruppo può collocarsi a metà classifica”