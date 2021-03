Con la doppietta di ieri Borja Mayoral si è portato a quota sette in Europa League con la maglia della Roma. Per lo spagnolo si tratta di riscatto dopo essere stato rifiutato da Zidane.

Zinedine Zidane è uno dei migliori allenatori in circolazione, questo senza ombra di dubbio, ma come ogni essere umano anche lui commette degli errori. In questi ultimi anni il francese è stato accusato di aver gestito male alcuni giocatori del Real Madrid come James Rodríguez, Gareth Bale, Sergio Reguilón, Luka Jovic, Dani Ceballes, Martin Odegaard e Takefusa Kubo.

Questi giocatori hanno dimostrato, lontano da Madrid, di avere talento e tecnica e di essere elementi importanti e di poter rientrare senza alcun tipo di problema nella rotazione dei blancos. Errare è umano, ma perseverare è diabolico.

Zidane ha sbagliato anche con Borja Mayoral, lo spagnolo che da quando ha lasciato la Liga per accasarsi in Serie A per essere il centravanti di riserva di Dzeko, ha dimostrato di possedere le qualità per reggere il peso dell’attacco giallorosso.

Borja Mayoral: da rifiuto di Zidane a uomo in più di Fonseca

Ha 23 anni ed è una delle più belle sorprese del nostro campionato. Borja Mayoral è il capocannoniere della Roma con 7 gol, quattro in più di Edin Dzeko. È il secondo assist man giallorosso a pari merito con Jordan Veretout e dietro solo all’instancabile Leonardo Spinazzola.

Lo spagnolo è il capocannoniere dell’Europa League con 7 gol. Sul podio, insieme a lui ci sono Yusuf Yazici e Pizzi. Entrambi questi ultimi sono stati eliminati dalla competizione mentre Borja può incrementare il suo bottino europeo.

L’ex Real Madrid sta dimostrando di gara in gara di avere talento e di essere in grado di giocare in una big come la Roma. Zidane non gli ha mai concesso una reale possibilità e così l’errore del tecnico francese si è rivelato la fortuna di Paulo Fonseca.