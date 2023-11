Super sfida: il Classico di Germania in campo alle 18.30 al Signal Iduna Park di Dortmund. Squadre distanziate da due punti in classifica, bavaresi, seppur chiamati a riscattare la sconfitta di Coppa di Germania contro il Saarbrücken, forti del filotto di tre vittorie consecutive in campionato; dall’altra parte, i gialloneri, reduci dal pareggio esterno contro l’Eintracht Francoforte. L’ultimo precedente a Dortmund, risalente a ottobre 2022, è terminato in parità, 2-2. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport 4K (numero 213), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Sabitzer; Malen, Reus, Reyna; Fullkrug. All. Terzic.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Sarr, Kim, Davies; Laimer, Musiala; Coman, Muller, Sané; Kane. All. Tuchel.