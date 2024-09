Borussia Dortmund-Bochum, le ultimissime sulle formazioni

Borussia Dortmund in campo con il 3-4-3. Difesa con Anton, Süle e Bensebaini. In mezzo al campo Can e Groß, con Ryerson e Gittens sulle fasce. In avanti il tridente Sabitzer, Beier e Brandt. Tra i pali c’è Kobel.

Borussia Dortmund-Bochum, le probabili formazioni:

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Anton, Süle, Bensebaini; Ryerson, Can, Groß, Gittens; Sabitzer, Beier, Brandt. All. Sahin.

BOCHUM (4-2-3-1): Müller; Traoré, Mainka, Gimber, Föhrenbach; Maloney, Schöppner; Beck, Wanner, Scienza; Pieringer. All. Zeidler.