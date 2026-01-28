Borussia Dortmund-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Big match di Champions League in Germania, dove alle 21 di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, si sfideranno Borussia Dortmund-Inter. Al Signal Iduna Park di Dortmund il match sarà gestito dall’arbitro Kovacs.

Borussia Dortmund-Inter, probabili formazioni

Il Borussia Dortmund in classifica è separato dall’Inter di appena un punto. I tedeschi sono al 16esimo posto con 11 punti. La formazione di Kovac arriva dalla vittoria per 3-0 contro l’Union Berlino in campionato. Nell’ultima di Champions i prussiani hanno perso 2-0 contro il Tottenham.

L’Inter di Cristian Chivu non ha deluso le aspettative quest’anno e anche in Champions ha gestito alla grande il suo cammino. I nerazzurri sono 14esimi in classifica con 12 punti, anche se nell’ultimo match della coppa il risultato è stato una sconfitta contro l’Arsenal (3-1).

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Can, Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Bensebaini; Beier, Reyna; Guirassy. Allenatore: Kovac.

A disposizione: Ostrzinski, Meyer, Couto, Mane, Kabar, Brandt, Chukwuemeka, Adeyemi.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Darmian, Carlos Augusto, Cocchi, Bovo, Diouf, Frattesi, Bonny, Esposito.

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter

La sfida tra le formazioni di Kovac e Chivu è in programma alle ore 21 di mercoledì 28 gennaio. Sarà possibile assistere all’evento in pay tv sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) e in streaming sulla piattaforma Now.