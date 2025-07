Borussia Dortmund-Monterrey, le probabili formazioni e dove vederla

Borussia Dortmund e Monterrey si incontrano nell’ultimo ottavo di finale del Mondiale per Club FIFA: chi passa questo turno troverà la vincente di Real Madrid-Juventus, in programma alle 21:00 (ora italiana) di questa sera. Kovac punta sulla difesa a 3 con Sule, Anton e Bensebaini; a centrocampo ci saranno Groß e Nmecha, Svensson e Yan Couto, mentre Bellingham agirà dietro a Guirassy e Brandt. Il Monterrey risponde con un 4-3-3, dove Sergio Ramos sarà al centro della difesa, mentre in attacco ci saranno Corona, Berterame e Ocampos. La partita, in programma mercoledì 2 luglio alle 03:00 (ora italiana), verrà trasmessa su DAZN.

Borussia Dortmund-Monterrey, le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Groß, Svensson; Jobe Bellingham; Guirassy, Brandt. All:Kovac.

MONTERREY (4-3-3): Andrada; Aguirre, Medina, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Rodriguez, Canales; Corona, Berterame, Ocampos. All: Torrent.