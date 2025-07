Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Una partita dal fascino unico si ripresenta in un nuovo contesto: Real Madrid e Juventus si scontrano nella gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA. Xabi Alonso conferma l’ex bianconero Huijsen al centro della difesa insieme a Rudiger, mentre a centrocampo ancora spazio per Arda Guler; in attacco, ancora in forse Kylian Mbappé, il quale verrà probabilmente sostituito da Gonzalo Garcia. Tudor conferma la linea difensiva a tre ma perde Savona per infortunio; sulle fasce possibile la presenza di Alberto Costa e Cambiaso, mentre in avanti saranno Yildiz e Conceicao a muoversi dietro Kolo Muani. La partita, in programma martedì 1 luglio alle 21:00 (ora italiana) verrà trasmessa su DAZN e Canale 5.

Real Madrid-Juventus, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-1-2-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni; Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius. All: Xabi Alonso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.