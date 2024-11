Bosnia-Olanda, le ultimissime sulle formazioni

Queste le ultimissime di formazione per la sfida di questa sera tra Bosnia e Olanda con la squadra di casa fanalino di coda e con un punto in classifica cerca di “salvare” la faccia in quest’ultimo turno di Nations League.

Bosnia-Olanda, le probabili formazioni:

Bosnia (4-3-3): Vasjli, Omerovic, Celik, Bicakcic, Burnic, Huseinbasic, Huseinbasic, Hajradinovic, Bajraktarevic, Bazdar, Demirovic.

Olanda (4-3-3): Verbruggen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Hato, De Jong, Reijnders, Koopmeiners, Gakpo, Weghorst, Malen.