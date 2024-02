Bournemouth-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Manchester City chiamato a rispondere al Liverpool, vincitore per 4-1 dell’anticipo di mercoledì contro il Luton Town. I campioni d’Inghilterra e d’Europa in carica ospiti del Bournemouth al Vitality Stadium, sabato alle 18.30. Dopo il pari contro il Chelsea, i Citizen hanno superato il Brentford nell’ultima gara disputata. Diversamente, i padroni di casa mancano i tre punti da ben sei giornate. La gara d’andata, disputata a novembre, è terminata 6-1 per la formazione di Guardiola. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e Now.

Bournemouth-Manchester City, le probabili formazioni:

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kelly; Christie, Cook; Semenyo, Kluivert, Sinisterra; Solanke. All. Iraola.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Ake; Rodri, Kovacic; Foden, Alvarez, Doku; Haaland. All. Guardiola.