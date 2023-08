Bournemouth-Tottenham, probabili formazioni e dove vederla

Spurs ospiti del Bournemouth

Terza giornata di Premier League: il Bournemouth sfida il Tottenham, questo pomeriggio alle 13.30 al Vitality Stadium di Bournemouth. Padroni di casa ancora a secco di vittorie dopo la pareggio nella prima giornata contro il West Ham, e la sconfitta nella seconda contro il Liverpool; Tottenham, invece, che dopo l’ottima prestazione contro lo United dello scorso sabato, vorrà confermarsi anche in trasferta. Il match sarà visibile su Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Rothwell, Billing; Semenyo, Traoré, Anthony; Solanke.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Maddison, Bissouma, Sarr; Kulusevski, Richarlison, Son.