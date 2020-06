Il “Boss” della Top Rank Bob Arum è certo che il campione dei pesi piuma WBO Shakur Stevenson avrà un grande futuro nella boxe.

Shakur Stevenson, già giovanissima medaglia d’argento nei pesi gallo ai Giochi Olimpici del 2016, con soli 14 match da professionista è già campione del mondo WBO dei pesi piuma, cintura vinta contro il più quotato Joet Gonzalez. Martedì scorso è tornato sul ring nel primo evento a porte chiuse organizzato dalla Top Rank all’MGM Grand di Las Vegas in match senza cintura in palio contro il portoricano Felix Caraballo vinto prima del limite per KO.

Arum ha paragonato Stevenson ad un’altra medaglia olimpica, Floyd Mayweather, che ha combattuto per la “Top Rank” fino a quando non si sono separati nel 2006. Il promoter americano vede concretamente la possibilità che Stevenson salirà di peso, forse nel 2021, per competere in categorie di peso più “pesanti” e quindi perseguire più titoli mondiali.

“Riteniamo sicuramente che Shakur abbia la capacità e la personalità per essere la prossima grande superstar nel pugilato”, ha detto Arum a Stats Perform News.

“È concentrato solo nella boxe, ha un talento straordinario, è una forte risonanza di pubblico. Ha questo grande sorriso. Sono consapevole che Shakur, quando ha iniziato con noi, era un bambino, ma ora sta maturando, sta diventando uomo e abbiamo grandi progetti in mente per lui”.