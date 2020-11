Boxe: Chavez Jr. vs Masseroni il 27 novembre

Il match si svolgerà a Caliacan, capitale dello Stato messicano di Sinaloa

L’ex campione mondiale dei pesi medi WBC Julio Cesar Chavez Jr. ha confermato che il suo match contro l’argentino Nicolas Masseroni si svolgerà venerdì prossimo, 27 novembre, nella capitale di Sinaloa, dopo essere stata inizialmente programmata per il 21 novembre.

Il figlio della grande leggenda ha spiegato che uno dei motivi per cui il suo incontro è stato ritardato, è stato quello di consentire al suo avversario di avere più tempo per raggiungere il limite del peso, richiedendogli così una settimana in più per allenarsi al meglio.

Chavez Jr. ha anche riferito che l’evento non si svolgerà nella palestra che sta costruendo, ma nel Centro sportivo “Juan S. Millán” nel Parco della Rivoluzione, dove ‘JC Jr.’ aveva disputato il suo primo incontro da professionista nel 2003. Il pugile messicano ha aggiunto, inoltre, che l’evento terrà conto di tutte le misure sanitarie necessarie per COVID-19, parteciperanno infatti un limite di persone di circa 600 fans.

Julio Cesar Chavez Jr. (51-5-1) vorrebbe interrompere l’andamento dei suoi match, con le sue ultime due sconfitte consecutive, il figlio del ‘Toro di Culiacàn‘ vorrebbe quindi provare a ripartire con una nuova sfida.

Il suo avversario, Nicolas Masseroni, ha un record di 19-1 e tutti i suoi incontri sono stati vinti per KO, ma c’è anche da precisare che nel suo curriculum non vi sono nominativi di grande calibro.