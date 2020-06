Boxe: Il Promotor di Tyson Fury dichiara: “Fury è pronto, e sta aspettando Anthony Joshua”.

Per Frank Warren, il team di Anthony Joshua non è favorevole all’incontro contro Fury.

Frank Warren, promoter del campione dei pesi massimi WBC Tyson Fury, crede che Anthony Joshua sia assolutamente pronto per affrontare il suo uomo. Ma Warren non è convinto che il team di Joshua, come il promoter Eddie Hearn, siano favorevoli a combattere. Inoltre, non è convinto della volontà di DAZN di sponsorizzare l’evento.

Le prossime sfide dei due pugili inglesi

Fury, alias ‘The Gypsy King‘, dovrà prima affrontare un match che riguarda ormai la trilogia contro lo statunitense Deontay Wilder. E Joshua, alias ‘AJ’, ha un contratto per difendere i suoi titoli mondiali IBF, IBO, WBA, WBO contro il bulgaro Kubrat Pulev, nei prossimi mesi. Se entrambi i campioni dovessero vincere, allora l’entourage dei due pugili, si riuniranno per discutere la possibilità di una serie di due match nel 2021.

Fury vs Joshua si farà?

Warren afferma che loro sono pronti, ma non crede che il sentimento sia reciproco dall’altra parte: “Tyson Fury è pronto, e sta aspettando Anthony Joshua. E sono abbastanza sicuro che anche Joshua, che è un combattente, ci penserà. Ma non sono così sicuro che le persone attorno al campione, hanno davvero voglia di combattere contro il nostro campione. Al momento non possiamo parlare troppo dell’incontro poiché abbiamo firmato un accordo di non divulgazione con il paese che ospiterà il match di unificazione. Ma l’entourage di Joshua vuole davvero l’incontro contro Fury?“, ha detto Warren a The Daily Star .

Un’altra possibile sconfitta del campione rischierebbe di togliergli molta risonanza mediatica. Infatti non è un mistero che DAZN punta su Joshua, e una sua sconfitta non sarebbe proprio una buona notizia. Il manager mette fine alla sua intervista affermando: ” È solo una sensazione che ho… ma vedremo.”