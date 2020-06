Boxe: Shakur Stevenson: “Batterò il record di Floyd Mayweather Jr”

Il giovane pugile statunitense vuole superare il record di imbattibilità di The Money

Shakur Stevenson ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di provare a battere il primato di Floyd Mayweather, e superare il suo record di 50 incontri tutti vinti durante la sua carriera pugilistica. A 22 anni, Stevenson, che ha 13 incontri vinti 7 per ko, vorrebbe eclissare il record di ‘The Pretty Boy‘, ma non sarà affatto facile.

Affinché questo avvenga, il giovane pugile dovrà combattere almeno tre volte l’anno per i prossimi 12 anni e mezzo, arrivando così a 34 anni. Se invece combatterà solo due volte l’anno ( come fanno i pugili più popolari) batterà il record in 18 anni, quando avrà 39 anni. La sua sfida sarà quella quindi di dover combattere altre 38 volte con altri pugili, senza mai perdere.

The ‘Fearless’

Shakur Stevenson, classe ’97 soprannominato ‘Fearless’, è l’attuale campione del mondo WBO dei pesi piuma, cintura conquistata contro Joet Gonzalez il 26 ottobre 2019, da dilettante inoltre è stato medaglia d’argento nei pesi gallo ai giochi olimpici del 2016. Stevenson ora dovrà incontrarsi con Caraballo (13-1-2, 9 KO) il 9 giugno, al MGM di Las Vegas, Nevada, ovviamente a porte chiuse.

Lo statunitense ha affermato: “Voglio superare Floyd. E penso di essere migliore di quello che era Floyd quando aveva 13 incontri vinti, se sono onesto. E penso che potrei superarlo. Cos’è lui, 50-0? Potrei superarlo. Voglio andare oltre, questo è il mio obiettivo. Quindi voglio superarlo … Floyd è il più grande combattente, ma io voglio essere il migliore.“