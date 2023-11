Braga-Union Berlino, le ultimissime sulle formazioni

Sfida chiave per il cammino di Braga e Union Berlino, in campo questa sera alle 21. Portoghesi, ancora in corsa per un posto agli ottavi, fermi a tre punti e al momentaneo terzo posto che garantirebbe un posto in Europa League, quello a cui ambisce l’Union Berlino, fermo ad un solo punto.

Le probabili formazioni:

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Victor Gómez, José Fonte, Niakaté, Cristian Borja; João Moutinho, Zalazar; Álvaro Djaló, Ricardo Horta, Bruma; Banza. All. Arthur Jorge.

UNION BERLINO (3-4-1-2): Rønnow; Diogo Leite, Knoche, Jaeckel; Gosens, Laïdouni, Khedira, Trimmel; Volland; Behrens, Fofana. All. Bjelica.