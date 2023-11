Napoli-Union Berlino, le ultime dal Maradona

Garcia rispetta le attese della vigilia e lancia Raspadori in avanti con Politano e Kvaratskhelia; panchina per Simeone. Difesa affidata a Rrahmani e Natan, al centro, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Nelle file dei tedeschi potrebbe non esserci dal 1′ l’ex bianconero Leonardo Bonucci.

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Knoche, Leite, Doekhi; Trimmel, Habener, Khedira, Aaronson, Gosens; Becker, Fofana. All. Fischer.