Come dichiarato da Ancelotti alla vigilia, incerta la presenza di Jude Bellingham dal 1′ sulla trequarti. A centrocampo torna Modric con Kroos e Valverde. Il tecnico italiano si affida ancora Rudiger e Alaba come centrali di difesa, davanti a Kepa, supportati da Carvajal e Garcia sulle fasce. In avanti i soliti Rodrygo e Vinicius.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.

BRAGA (4-3-3): Matheus; Gomez, Fonte, Saatci, Borja; Al Musrati, Carvlho; Djalò, Horta, Bruma; Banza. All. Jorge.