Superclassico di Sud America per le qualificazioni ai campionati del Mondo del 2026. Il Brasile ospita l’Argentina al Maracanã di Rio de Janeiro. Seleção, quinta nel gruppo, ha raccolto due vittorie, un pareggio e ben due sconfitte, arrivate consecutivamente contro Uruguay e Colombia. Diversa la situazione dei Campioni del Mondo, primi con dodici punti, ma battuti nell’ultima gara dall’Uruguay di Marcelo Bielsa. L’ultimo Classico disputato, risalente 17 novembre 2021, qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022, è terminato 0-0. Il match, in programma mercoledì all’1.30, non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Emerson, Gabriel, Marquinhos, Carlos Augusto; Andre, Bruno Guimaraes; Rodrygo, Martinelli, Raphinha; Gabriel Jesus. CT. Diniz

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Alvarez, Gonzalez. CT. Scaloni.