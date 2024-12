Brentford – Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

Si apre il 2025 di Brentford e Arsenal. Gunners, reduci da due vittorie consecutive, a caccia di punti per inseguire il Liverpool, attualmente lontano 9 punti. I padroni di casa, diversamente, occupano la dodicesima posizione di classifica con 24 punti. La gara, in programma il primo gennaio alle 18.30, sarà visibile su Sky e Now.

Brentford – Arsenal, le probabili formazioni:

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken; Roerslev, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Janelt, Norgaard; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa. All. Frank.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard. All. Arteta.