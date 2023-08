Brentford-Tottenham, probabili formazioni e dove vederla

Tottenham ospite del Brentford

Riparte la Premier per Brentford e Tottenham. Gli Spurs – reduci da una stagione non esaltante fatta di problemi, cambi allenatore, che hanno portato all’esclusione dalle competizioni europee, e orfani della loro stella, Harry Kane, passato al Bayern Monaco – proveranno a partire con il piede giusto nel nuovo campionato. Davanti a sé, però, avrà il Brentford, una delle sorprese della scorsa Premier, che vorrà continuare sulla strada percorsa fino ad oggi. Il match, in programma questo pomeriggio alle 16.30 allo stadio Brentford Community Stadium, sarà visibile su Sky Sport Summer, Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

Brentford (4-3-3): Flekken; Hickey, Pinnock, Mee, Henry; Jensen, Janelt, Damsgaard; Mbeumo, Wissa, Schade

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Davies, Udogie; Bissouma, Hojbjerg; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison