Esordio per l'allenatore ex Sassuolo

Ci siamo. Dopo la Premier, De Zerbi vuole sorprendere anche in Europa League ed è pronto a lanciare Ansu Fati e Joao Pedro in attacco per provare a scardinare la difesa greca.

Le ufficiali:

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Milner, van Hecke, Igor, Estupinan; March, Gross; Ansu Fati, Gilmour, Mitoma; Joao Pedro. All. De Zerbi

AEK ATENE (4-3-1-2): Stankovic; Sidibé, Mitoglou, Szymanski, Hajsafi; Pineda, Jonsson, Amrabat; Gacinovic; Araujo, Garcia. All. Almeyda