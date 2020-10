Bruges-Lazio, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Tutto pronto allo stadio Jan Breydel dove alle 21 andrà in scena la sfida tra i padroni di casa del Bruges e la Lazio. I capitolini in piena emergenza: Inzaghi dovrà far a meno di 12 giocatori.

Una Lazio in piena emergenza, alcuni calciatori out probabilmente a causa del Covid-19, è pronta a far visita ad un Club Bruges motivato dopo la vittoria contro lo Zenit nella prima giornata della fase ai gironi di Champions League.

Inzaghi dovrà fare a meno di: Leiva, Escalante, Strakosha, Cataldi, Radu, Lulic, Luiz Felipe, Immobile, Djavan, Luis Alberto e Lazzari. Di questi, gli ultimi quattro, probabilmente positivi al Covid-19, in tal senso si attendono news ufficiali dalla società. Vista la situazione, Inzaghi, ha convocato 5 ragazzi della Primavera.

Bruges-Lazio probabili formazioni

BRUGES (4-3-3-) – Horvart; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Rits; Diatta, Bonaventure, De Ketelaere. All. Clement. A disposizione: Lammens, Balanta, Lang, Schrijvers, Okereke, Badji, Asoma, Van der Brempt, De Cuyper, Fuakala, Van den Keybus, Baeten.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi. A disposizione: Alia, Furlanetto, Franco, Pica, Bertini, Czyz, Pereira, Muriqi.

DOVE VEDERE IL MATCH

La partita Bruges-Lazio andrà in onda su Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253). Sarà inoltre visibile in streaming tramite Sky Go e Now Tv