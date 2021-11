Enrico Varriale a processo, l’accusa è pesante

Brutte notizie per Enrico Varriale | Accusa pesante per l'ex direttore di Rai Sport

Brutte notizie per il giornalista della Rai Enrico Varriale, l’accusa è pesante per lui. L’ex vicedirettore di Rai Sport andrà a processo il prossimo 18 gennaio. L’accusa è pesante, lesioni e stalking, la vittima sarebbe l’ex compagna del noto volto tv. Il gip Monica Ciancio – come riporta gazzetta.it – aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare del “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa”, oltre alla duplice prescrizione di “non comunicare con lei” neppure “per interposta persona” ora la pm Gabriella Fazi ha deciso di chiedere per lui il processo con rito immediato, vale a dire senza passare per l’udienza preliminare.