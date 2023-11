Match point qualificazione per l’Ungheria di Marco Rossi, impegnata questo pomeriggio alle 18 contro la Bulgaria. Il tecnico italiano opta per la difesa a tre con Balogh, Lang e Szalai, davanti a Dibusz. In mezzo al campo Nagy e Styles centrali, supportati da Nego e Kerkez sui lati. In avanti Csoboth e Szoboszlai sulla trequarti, dietro alla punta Nemeth.

Le probabili formazioni:

BULGARIA (3-4-3): Dyulgerov; Dimitrov, Antov, Petrov; Popov, Gruev, Chochev, Turitsov; Despodov, Borukov, Delev. CT. Iliev

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Balogh, Lang, Szalai; Nego, Nagy, Styles, Kerkez; Csoboth, Szoboszlai; Nemeth. CT. Rossi