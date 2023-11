Bulgaria-Ungheria, probabili formazioni e dove vederla

Sfida fondamentale per il gruppo G di qualificazioni a UEFA Euro 2024 tra Bulgaria e Ungheria. Ospiti, in testa al girone, pronti a chiudere la pratica qualificazione e centrare il terzo europeo consecutivo. Diversa, invece, la situazione della Bulgaria, ultima, che ha raccolto soltanto due punti nelle sei gare disputate, oltre ad aver perso le ultime due contro Montenegro e Lituania. La gara d’andata, disputata lo scorso marzo, è terminata 3-0 per la formazione di Marco Rossi, grazie alle reti di Vécsei, Szoboszlai e Ádám. Il match, in programma questo pomeriggio 18, sarà visibile, non integralmente, all’interno del programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202); in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BULGARIA (3-4-3): Dyulgerov; Dimitrov, Antov, Petrov; Popov, Gruev, Chochev, Turitsov; Despodov, Borukov, Delev. CT. Iliev

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Balogh, Lang, Szalai; Nego, Nagy, Styles, Kerkez; Csoboth, Szoboszlai; Nemeth. CT. Rossi